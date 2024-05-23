Китай проводит военные учения вокруг Тайваня

Через три дня после того, как новый президент Тайваня Лай Цзин-те был приведен к присяге, Пекин заявил, что учения являются «жестким наказанием» за «сепаратистские действия». Тайвань осудил «иррациональные провокации».

Командование восточного театра военных действий Китая заявило что в учениях участвуют армия, флот, военно-воздушные и ракетные силы в Тайваньском проливе и вокруг островов Цзиньмэнь, Мацу, Уцю и Дунъинь.

В имитационных ударах также участвовали десятки истребителей с боевыми ракетами, и они были нацелены на ценные военные объекты, в том числе корабли и военные самолеты, сообщил CCTV представитель китайского военного командования Восточного театра военных действий полковник ВМФ Ли Си.

Учения, которые продлятся до пятницы, направлены на совместную боевую готовность моря и воздуха, высокоточные удары и комплексные операции по проверке реальных боевых возможностей, сообщает китайское государственное СМИ Синьхуа.