Вадиму Шамарину предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере

Вчера прошло задержание заместителя начальника Генштаба армии по подозрению в получении взятки.

В агентстве "Интерфакс" сообщили, что генерал-лейтенант Вадим Шамарин содержится в СИЗО по обвинению в получении взятки в крупном размере.

Обвинение предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что в доме Шамарина был проведен обыск.

Среди арестованных - заместитель министра обороны Тимур Иванов, заместитель начальника штаба Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов.