Макрон не будет форсировать реформы в Новой Каледонии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в четверг, что не будет форсировать спорные избирательные реформы, которые спровоцировали смертоносные беспорядки в Новой Каледонии, сообщают местные СМИ, во время своего визита на французскую территорию Тихого океана в попытке ослабить напряженность.

Насилие вспыхнуло в столице Нумеа 13 мая, когда законодатели в Париже обсуждали конституционные изменения, которые расширят право голоса на провинциальных выборах в Новой Каледонии для жителей Франции, проживающих на архипелаге в течение 10 лет.

Реформа была одобрена Национальной ассамблеей Франции 15 мая, но группы сторонников независимости потребовали ее отмены, утверждая, что этот шаг ослабит голоса коренного канакского населения.