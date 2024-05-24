Международный Суд вынесет решение по предложению остановить наступление на Рафах

Международный Суд ООН (МС) заявил, что в пятницу он вынесет решение о том, можно ли предпринять дальнейшие шаги для предотвращения того, что Южная Африка называет «геноцидом палестинцев в секторе Газа», как того требует призыв к незамедлительным действиям, поданный Южной Африкой. Африка.

Южная Африка подала апелляцию в высокий суд ООН в Гааге, Нидерланды , 10 мая и требует, чтобы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) было приказано вывести войска из сектора Газа.

Международный Суд ранее поручил Израилю, который вошел в сектор Газа в ответ на нападение, совершенное из анклава правящим исламским ополчением ХАМАС 7 октября 2023 года, принять меры по предотвращению геноцида и облегчению доставки гуманитарной помощи.