Япония будет сотрудничать с АСЕАН для обучения 100 000 цифровых специалистов

Япония намерена работать с АСЕАН над обучением 100 000 высококвалифицированных цифровых специалистов в области искусственного интеллекта и полупроводников в течение следующих пяти лет, заявил в четверг премьер-министр Фумио Кисида.

Кисида также сообщил в своем выступлении в Токио, что вторая министерская встреча возглавляемого Японией Азиатского сообщества с нулевым уровнем выбросов, в которое входят Австралия и члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, за исключением Мьянмы, состоится в столице Индонезии Джакарте в августе.

Эти инициативы реализуются на фоне усилий по укреплению сотрудничества с региональным блоком из 10 членов.

Япония и АСЕАН дополнительно разработают десятилетнюю стратегию до 2035 года по развитию автомобильной промышленности следующего поколения, план будет обнародован осенью, сказал Кисида.