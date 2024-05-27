Боррель призвал к прекращению огня в секторе Газа

Боррель из ЕС призвал к прекращению огня в секторе Газа во время встречи с премьер-министром Палестины.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель встретился с находящимся в Брюсселе премьер-министром Мохаммедом Мустафой и возобновил призывы к прекращению огня в секторе Газа.

Мустафа представляет базирующуюся в Рамалле Палестинскую администрацию, которая контролирует части оккупированного Западного берега .

«Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы добиться немедленного прекращения боевых действий, добиться немедленного освобождения всех заложников, чтобы облегчить гуманитарную катастрофу, разворачивающуюся в секторе Газа», — сказал Борелл.

Боррель призвал людей «не забывать о том, что происходит на Западном Берегу» наряду с гуманитарным кризисом в секторе Газа.