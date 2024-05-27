Израиль наносит удар по Рафаху

Израильские воздушные удары по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха привели к гибели и ранениям многих людей, сообщил Палестинский Красный Полумесяц в своем онлайн-сообщении.

"В настоящее время множество людей остаются в ловушке под пламенем и в палатках, разрушенных в результате бомбардировки", - сказали они, добавив, что это место было обозначено Израилем как "гуманитарная зона".

В сообщении не было указано число погибших, но СМИ, сообщили, что погибло по меньшей мере 35 человек. Кроме того, представитель службы по чрезвычайным ситуациям сообщил агентству Reuters, что по меньшей мере 20 человек погибли, однако окончательное число погибших еще не определено.

Первоначально израильская армия заявила, что ей ничего не известно о том, что происходит в этом районе.

Позже оно заявило, что нанесло удар по «законным целям в соответствии с международным правом» с использованием точных боеприпасов и «на основе точных разведывательных данных» .