Пропалестинские протестующие освистали Бербок в Берлине

Группа протестующих сорвала мероприятие с участием министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Берлине из-за поддержки Германией Израиля.

Пока Бербок выступала, несколько протестующих вывесили плакаты и выкрикивали обвинения в адрес правительства Германии. Они заявили, что Берлин проявляет предвзятость в конфликте, и потребовали немедленного прекращения поставок оружия в Израиль.

На одном из баннеров было написано «Остановите геноцид», а на другом — «Государственный смысл Германии = геноцид», намекая на фразу, часто используемую Бербоком и другими ведущими немецкими политиками, где безопасность Израиля описывается как «государственный смысл» Германии .

Израиль отверг обвинения в геноциде в связи с военной деятельностью в секторе Газа.

Обращаясь к протестующим, Бербок заявила, что хочет, чтобы все израильские заложники были освобождены, а вся гуманитарная помощь была доставлена ​​в сектор Газа, чтобы проложить путь к перемирию.