Япония, Южная Корея и Китай будут добиваться денуклеаризации Северной Кореи

Япония подтвердила Южной Корее и Китаю важность денуклеаризации Северной Кореи на трехстороннем саммите в понедельник, заявил премьер-министр Фумио Кисида, через несколько часов после того, как Пхеньян объявил о плане запуска ракеты-носителя со спутником.

В совместном заявлении, опубликованном после встречи трех лидеров, не упоминается их приверженность «полной денуклеаризации Корейского полуострова», как было согласовано на предыдущем саммите в декабре 2019 года в городе Чэнду на юго-западе Китая.

В совместном заявлении для прессы с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем и премьер-министром Китая Ли Цяном после встречи в Сеуле Кисида заявил, что стабильность на Корейском полуострове отвечает «общим интересам» трех азиатских стран.

Ранее в понедельник правительство Японии заявило, что Северная Корея уведомила Токио о своем плане запустить ракету-носитель со спутником до 4 июня. Запуск может включать в себя использование технологии баллистических ракет, что является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.