Зеленский совершил первый официальный визит в Испанию

Президент Украины Владимир Зеленский совершает свой первый официальный визит в Испанию для переговоров с премьер-министром Педро Санчесом.

Ожидается, что лидеры подпишут двустороннее соглашение о сотрудничестве. Зеленский должен был отправиться в Испанию ранее в мае, но был вынужден отложить поездку из-за наступления России на востоке Украины.

Тем временем президент России Владимир Путин находится с визитом в Узбекистане, где он стремится расширить сотрудничество в сфере поставок газа, сообщают информационные агентства со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Это третья поездка Путина после его переизбрания в качестве Президента России.