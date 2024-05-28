Египет приговорил претендента на пост президента к тюремному заключению

Апелляционный суд Египта в понедельник оставил в силе февральский приговор оппозиционному политику Ахмеду Альтантави, что означает, что он будет отбывать один год тюремного заключения с каторжными работами.

Альтантави, который пытался бросить вызов лидеру Египта президенту Абдель Фаттаху ас-Сисси на выборах в прошлом году, был немедленно взят под стражу властями после того, как приговор был оставлен в силе.

Считавшийся самым серьезным соперником Сисси на прошлогодних выборах, хотя в конечном итоге он не участвовал в выборах , Альтантави и 22 его сообщника, чьи обвинительные приговоры также были подтверждены судом, ранее были осуждены за подделку избирательных документов.