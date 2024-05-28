Губернатор Московской области Андрей Воробьев познакомился с работой R&D-Центра «Биннофарм Групп» в Красногорске

В прошлом году в с. Ангелово уже открыли центр фармацевтической разработки. Сейчас здесь трудятся порядка 90 химиков-аналитиков и инженеров-технологов. Губернатор Московской области побывал на опытно-промышленном производстве, в аналитической лаборатории, а также пообщался с сотрудниками компании.

«Я хочу поблагодарить Вас за приглашение в современный R&D-Центр. В Московской области сосредоточено порядка четверти рынка фарминдустрии. И, конечно, одно дело, когда ты только фасуешь тот или иной препарат, но совсем другое, когда задействуешь самые передовые технологии, внедряешь их. Это очень приятно. Я знаю, что и акционеры, и вся команда «Биннофарм Групп» настроены и дальше развиваться. Очень приятно, что проект имеет перспективу. Хочу поблагодарить всех, кто причастен к этому важному для нашей страны делу, - сказал Андрей ВОРОБЬЕВ. – Мы, в свою очередь, считаем своей задачей максимально оказывать содействие, помогать во всем, что касается разрешительной документации и, конечно, подготовки кадров. У нас в Физтех-лицее и университете много одаренных детей, которые занимаются и биологией, и химией, что сегодня находится на стыке всего, что связано с ИИ, исследованиями. Вне всяких сомнений мы специализируем школу. Готовность обучаться естественным наукам очень высокая, есть спрос и у родителей, и у самих детей».

В Центре расположены лаборатории фармацевтического анализа, фармацевтической технологии, где разрабатывают новые фармпрепараты и совершенствует уже существующие. В основном это антикоагулянты (препятствующие тромбообразованию), лекарства для лечения диабета и онкологии, которые поступают в государственные больницы и госпитали. А также неврологические препараты и продукция для женского здоровья, которые можно будет найти в аптеках. Мощность лаборатории позволяет создавать 30-40 новых и доработанных видов препаратов в год.

Продукты, созданные в Центре фармразработки, будут выпускаться на производственных площадках и «Биннофарм Групп»: Алиум» (Серпухов), «Биннофарм» (Зеленоград), «Синтез» (Курган) и «Биоком» (Ставрополь). Центр объединил научно-исследовательские лаборатории, которые ранее были размещены там.

Объем инвестиций в создание Центра - 2,5 млрд рублей. К 2030 году там будут трудиться более 400 квалифицированных специалистов.

«Мы одновременно ведем разработку 40 новых препаратов, большая часть из которых - это первый дженерик. Все 100% - импортозамещение. Строительство этого центра стало нашим ответом иностранным фармацевтическим компаниям, которые уходят с рынка. Конечно, у нас есть задача - производить необходимые рынку препараты, чтобы в случае чего мы могли закрыть потребности пациентов. Сейчас на втором этаже исследовательского центра монтируется оборудование для суперсовременного производства препаратов любого класса токсичности,- рассказал директор по разработкам и регистрации «Биннофарм Групп» Алексей ЧУПИН. - Мы берем на работу студентов, молодых ребят, только закончивших учебное заведение, и сами их обучаем. Для этого сейчас мы проектируем собственный учебный центр».

«Мы с молодым человеком приехали в Красногорск из Сибири, вместе устроились в Центр, где по сей день работаем. У нас классный коллектив, профессионалы своего дела, современное оборудование, просто огромный автопарк - хроматографы, тестеры растворения, спектрофотометры и т.д. Я могу заниматься разными видами хроматографии. Такое оборудование не везде есть. Здесь мы изучаем и создаем не только дженерики, но и оригинальные препараты», - поделилась химик-аналитик Наталья ГРЕБЕНЩИКОВА.

Помимо фармразработки инвестпроект компании по созданию R&D-Центра предполагает еще несколько этапов.

В 2025-м здесь появится учебно-научный центр, создаваемый совместно с МФТИ, где будут обучаться студенты последнего курса бакалавриата и магистры, а также центр разработки биотехнологических препаратов. Кроме того, в планах развитие жилищной инфраструктуры для сотрудников компании и строительство специализированной школы при учебном центре. Общая сумма инвестиций в развитие R&D-Центра до 2028 года оценивается в 16 млрд рублей.