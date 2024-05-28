Польша представила план укрепления границы с Россией и Беларусью

Польша, член НАТО, в понедельник разработала план по усилению наблюдения против беспилотников и строительству укреплений вдоль 700 километровой линии (430 миль) своей границы с российским эксклавом Калининградом и союзницей России Беларусью.

Система под названием «Щит-Восток» должна быть завершена в 2028 году и призвана защитить Польшу от враждебных действий через границу, которые до сих пор включали нелегальное перемещение мигрантов в страну, являющуюся членом ЕС.

Презентация плана произошла на фоне того, что многие страны бывшего «Восточного блока» все больше побаиваются российской агрессии ввиду ситуации на Украине.

Программа «Щит-Восток», которая включает запланированные укрепления, узлы и телекоммуникационные системы в координации с другими восточными союзниками НАТО — Финляндией, Эстонией, Латвией и Литвой, — по прогнозам, будет стоить 10 миллиардов злотых (2,35 миллиарда евро, 2,55 миллиарда долларов). Польша надеется, что средства ЕС покроют часть расходов, поскольку система также укрепит восточную границу блока из 27 членов.