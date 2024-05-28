Совет Безопасности ООН запланировал экстренное закрытое заседание

По словам дипломатов, Совет Безопасности ООН собирается провести экстренное заседание за закрытыми дверями после смертоносного израильского авиаудара по южной части сектора Газа.

Встреча была организована по инициативе Алжира, арабского представителя в совете, и поддержана Словенией.

Министерство здравоохранения анклава, управляемого ХАМАСом, сообщило, что 45 человек погибли и десятки получили ранения в результате авиаудара по палаткам, в которых размещались перемещенные лица.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал удар «трагической ошибкой» и заявил, что инцидент расследуется.