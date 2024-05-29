Компания XO GROUP: открытие, управление и масштабирование ресторанов в 2024 году

Ойбек Хайдаралиев (Oybek XO) - ресторатор и предприниматель с опытом более 18 лет. Основал компанию XO GROUP:

«В 2010 году началась наша история создания ресторанов, тогда и было принято решение создать холдинг и объединить опыт и знания экспертов ресторанного бизнеса.»

На данный момент компанией открыто 687 ресторанов в 42 странах.

Главная миссия XO GROUP заключается в создании и улучшении ресторанов, которые предоставляют высококлассное обслуживание, здоровую и качественную еду, современную и уютную атмосферу для каждого гостя.

Основатель. Первое, что отличает Ойбека Хайдаралиева – это его способность видеть возможности там, где другие видят препятствия. Вместо того чтобы останавливаться перед сложностями и ограничениями, он и его команда постоянно стремятся к новым высотам и находят способы решать сложные задачи и бизнес-процессы. Благодаря такому подходу он не только развивает свой бизнес, но и создает новые тренды в индустрии.

«У себя в компании я собрал лучших экспертов по ресторанному бизнесу»

Зачастую предпринимателям хочется создать успешный ресторан, но многие сталкиваются с трудностями и «подводными камнями» на разных этапах, о которых никто не говорит. Oybek XO разработал систему, которая позволяет без проблем открывать новые рестораны и увеличивать обороты в уже существующих. Важным элементом его подхода является оптимизация бизнес-процессов и создание эффективной команды.

Открытие ресторана с нуля: от идеи до первого чека

«Мы определили 18 ключевых этапов открытия ресторана. Рассмотрим некоторые из них.»

Первоначальная идея играет важную роль в открытии ресторана. Выбор концепции и стиля заведения должен быть хорошо обдуман и соответствовать рыночным требованиям. Определите свою целевую аудиторию, изучите конкурентов, а также учтите свои сильные стороны для создания уникального предложения.

Далее следует составление бизнес-плана. Важно определить бюджет, планируемую структуру расходов и доходов, средний чек заведения, а также их количество в день и месяц.

Подходящее расположение ресторана - тоже ключевой фактор успеха. Исследуйте рынок, изучите доступные арендные площадки, а также учитывайте поток клиентов в окрестностях. Ваше помещение должно соответствовать концепции заведения и потребностям ЦА.

Как профессионально управлять рестораном

В данном подразделе мы рассмотрим несколько ключевых аспектов эффективного управления рестораном, которые помогут достичь поставленных целей.

Во-первых, важно иметь четкую структуру компании, кто за что отвечает. Если владелец является и барменом, и администратором, и поваром, то ни о каком профессиональном управлении речи не пойдет. Важно, чтобы каждый выполнял свою функцию и отвечал за свою зону ответственности.

Во-вторых, сильная команда, которая играет ключевую роль в успешном управлении рестораном. Oybek XO поясняет, что важно стремиться найти и привлечь в свою команду опытных и талантливых профессионалов, которые разделяют его стратегическое видение и готовы вложить свои силы в достижение поставленных целей. Создание коллективного духа и мотивация персонала также очень важны для успешного управления.

В-третьих, как отмечает ресторатор, владелец должен быть внимателен к деталям и контролировать все аспекты бизнеса. Необходимо внимательно следить за качеством продукции, обслуживанием клиентов, состоянием ресторанного оборудования и многими другими аспектами работы. Регулярный анализ и контроль позволяют быстро выявлять и исправлять проблемы, а также улучшать бизнес-процессы. С этим помогает отдел контроля качества.

Масштабирование бизнеса

Создание франшизы для ресторана является одним из ключевых моментов в масштабировании компании.

Первый шаг в создании франшизы – оценить свою бизнес-модель. Проверить по всем критериям, что бизнес готов к масштабированию.

Второй шаг – разработка франшизной концепции. Тут необходимо определить основные принципы работы своих ресторанов, включая меню, стандарты обслуживания, дизайн и прочие элементы, которые будут передаваться партнерам. Важно создать единообразную концепцию, чтобы каждый ресторан под брендом предлагал одинаковый уровень качества и сервиса.

Третий шаг – разработка франшизного пакета. Франшизный пакет должен содержать подробную информацию о бизнес-модели, включая правила и процедуры работы, требования к инвестициям и оборудованию, маркетинговую стратегию и прочие важные аспекты. Это поможет партнерам полноценно погрузиться в бизнес и обеспечить его успешное функционирование.

Четвертый шаг – поиск и отбор партнеров. На этом этапе проводится отбор и обучение потенциальных франчайзи, чтобы гарантировать высокий уровень профессионализма и преданности бренду. Важно найти партнеров, которые разделяют ценности и миссию компании, и готовы полностью вкладываться в свой бизнес.

Пятый шаг – обучение и поддержка франчайзи, чтобы они могли успешно управлять своими ресторанами. Кроме того, компания будет предоставлять постоянную поддержку, консультации и обновления во всех аспектах бизнеса.

«С нами сотрудничают большие ресторанные холдинги до 780 ресторанов или рестораторы с одной маленькой пекарней. Также много авторских проектов.»

XO GROUP – компания, специализирующаяся на консалтинге, обучении и предоставлении услуг в области ресторанного бизнеса.

количество заказанных услуг - 2530+

сколько проведенных обучений - 750+

количество открывающихся ресторанов в месяц – 10+

количество упакованных франшиз - 6

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