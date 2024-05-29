Парламент Грузии проталкивает закон об «иностранных агентах»

Грузинские законодатели во вторник отклонили президентское вето на спорный закон об "иностранных агентах", открыв путь для вступления законопроекта в силу.

Закон, который привел к неделям массовых протестов, потребует от средств массовой информации и неправительственных организаций, которые получают более 20% своего финансирования из-за границы, регистрироваться как «преследующие интересы иностранной державы».

Законодатели проголосовали 84 против 4 за то, чтобы преодолеть вето президента Саломе Зурабишвили и принять законопроект. Большинство оппозиционных депутатов покинули 150-местную палату перед голосованием.

Законопроект был предложен правящей партией «Грузинская мечта» в апреле и одобрен парламентом в начале этого месяца.

Законопроект подвергся широкой критике со стороны ЕС, ООН, НАТО и США . Вашингтон объявил о введении санкций на поездки в связи с этой мерой.

«К сожалению, лидеры Грузии предпочитают отказаться от шагов, необходимых для продвижения Грузии и западного направления, которого хочет ее народ», - заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.