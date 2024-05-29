Война между Израилем и ХАМАСом: «крупной наземной операции» в Рафахе не будет

По сообщениям информационных агентств, проект резолюции, представленный Алжиром в Совет Безопасности ООН, призывает к «немедленному прекращению огня» в секторе Газа.

Согласно распространенному документу, проект резолюции «решает, что Израиль, оккупирующая держава, должен немедленно прекратить свое военное наступление и любые другие действия в Рафахе».

Текст «требует немедленного прекращения огня, соблюдаемого всеми сторонами, а также требует немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников».

Посол Китая в ООН Фу Цун выразил надежду, что резолюция может быть вынесена на голосование на этой неделе. «Мы надеемся, что это можно будет сделать как можно быстрее, потому что жизнь находится на волоске», сказал Фу.

Посол США Линда Томас-Гринфилд заявила: «Мы ждем, чтобы увидеть это, а затем отреагируем на это». Дипломаты заявили, что некоторые члены совета планируют провести голосование уже в среду.