Гонконг: 14 демократических активистов осуждены по знаковому делу

Высокий суд Гонконга в четверг признал 14 активистов виновными в «подрывной деятельности» в ходе крупнейшего судебного процесса в городе против сторонников демократии с тех пор, как Китай ввел Закон о национальной безопасности (NSL).

В число признанных виновными входили бывшие законодатели Люн Квок-хун, Лам Чеук-тинг, Хелена Вонг и Рэймонд Чан. Два бывших члена окружного совета Ли Юэ-шунь и Лоуренс Лау были оправданы.

В 2021 году 47 протестующим и активистам, известным как «Гонконгские 47», были предъявлены обвинения в соответствии с законом о национальной безопасности в «заговоре с целью совершения подрывной деятельности».

Хотя 16 из них на протяжении всего процесса настаивали на своей невиновности, остальные 31 признали себя виновными, надеясь на более мягкие приговоры.

Признанным виновным может грозить от трех лет до пожизненного заключения. Приговор ожидается позднее в этом году.