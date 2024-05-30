Oting представляет кредитную программу "OTING ФИНАНС"

Sinomach Automobile объявил о запуске своей новой кредитной программы "OTING ФИНАНС", специально разработанной для покупателей модели "Паладин". Теперь вы можете приобрести автомобиль по выгодной ставке 14,4%.

Варианты кредитования "OTING ФИНАНС"

"OTING ФИНАНС" предлагает две удобные программы: "СТАНДАРТ" и "СТАНДАРТ+". Вы можете выбрать кредит сроком от 1 до 6 лет, а при максимальном сроке 8 лет первоначальный взнос составит 0%. Особо выгодные условия доступны при выборе программы на 1 год - ставка всего 0,01%. Партнером программы выступает "Альфа-Банк".

Преимущества программы

Основные преимущества "OTING ФИНАНС" включают:

Быстрое оформление и одобрение кредита.

Возможность электронного подписания документов.

Гибкий график платежей.

Специальные условия страхования КАСКО.

Эти преимущества доступны во всех дилерских центрах Oting.

"Паладин" - покоритель бездорожья

Кредитная программа "OTING ФИНАНС" распространяется на модель "Паладин", которая идеально подходит для любителей приключений и активного отдыха. "Паладин" - это рамный внедорожник с многорычажной передней подвеской и независимым задним мостом. Его увеличенный дорожный просвет в 215 мм и мощный двухлитровый мотор с турбонаддувом (228 л.с., 360 Нм) обеспечивают отличную проходимость. Благодаря жестко подключаемому полному приводу и колесной базе более 2,8 метров, этот автомобиль справится с любыми условиями.

Признание и награды

За свои выдающиеся характеристики "Паладин" стал номинантом премии "Внедорожник года 2024" в категории "Среднеразмерный внедорожник". Эта премия, учрежденная в 2005 году, является первой российской наградой, профессионально оценивающей внедорожники. Голосование проводится среди экспертного и народного жюри.

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Ознакомьтесь с подробными условиями и воспользуйтесь кредитной программой "OTING ФИНАНС" на сайте www.otingcars.ru