Oting представляет кредитную программу "OTING ФИНАНС"

Sinomach Automobile объявил о запуске своей новой кредитной программы "OTING ФИНАНС", специально разработанной для покупателей модели "Паладин". Теперь вы можете приобрести автомобиль по выгодной ставке 14,4%.
Варианты кредитования "OTING ФИНАНС"
"OTING ФИНАНС" предлагает две удобные программы: "СТАНДАРТ" и "СТАНДАРТ+". Вы можете выбрать кредит сроком от 1 до 6 лет, а при максимальном сроке 8 лет первоначальный взнос составит 0%. Особо выгодные условия доступны при выборе программы на 1 год - ставка всего 0,01%. Партнером программы выступает "Альфа-Банк".
Преимущества программы
- Основные преимущества "OTING ФИНАНС" включают:
- Быстрое оформление и одобрение кредита.
- Возможность электронного подписания документов.
- Гибкий график платежей.
- Специальные условия страхования КАСКО.
Эти преимущества доступны во всех дилерских центрах Oting.
"Паладин" - покоритель бездорожья
Кредитная программа "OTING ФИНАНС" распространяется на модель "Паладин", которая идеально подходит для любителей приключений и активного отдыха. "Паладин" - это рамный внедорожник с многорычажной передней подвеской и независимым задним мостом. Его увеличенный дорожный просвет в 215 мм и мощный двухлитровый мотор с турбонаддувом (228 л.с., 360 Нм) обеспечивают отличную проходимость. Благодаря жестко подключаемому полному приводу и колесной базе более 2,8 метров, этот автомобиль справится с любыми условиями.
Признание и награды
За свои выдающиеся характеристики "Паладин" стал номинантом премии "Внедорожник года 2024" в категории "Среднеразмерный внедорожник". Эта премия, учрежденная в 2005 году, является первой российской наградой, профессионально оценивающей внедорожники. Голосование проводится среди экспертного и народного жюри.
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