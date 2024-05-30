Северная Корея запустила более 10 баллистических ракет малой дальности

Северная Корея в четверг выпустила более 10 предположительно баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщили южнокорейские военные, всего через несколько дней после того, как запуск спутниковой ракеты Пхеньяном закончился неудачей.

Министерство обороны Японии заявило, что «множественные» баллистические ракеты были выпущены Северной Кореей в северо-восточном направлении около 6:13 утра из внутренней части страны, и предположительно все они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, при этом не сообщалось о каких-либо повреждениях самолетов или кораблей. .

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, снаряды были запущены около 6:14 утра из района Сунан в Пхеньяне и, по оценкам, пролетели около 350 километров, прежде чем упасть в море.