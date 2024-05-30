Венесуэла отозвала наблюдателей ЕС на предстоящие выборы

Венесуэла отозвала приглашение наблюдателям Евросоюза наблюдать за президентскими выборами в июле.

Избирательный орган страны сослался на санкции ЕС против Венесуэлы за свое решение во вторник.

«Они не достойны того, чтобы приехать в эту страну... пока они сохраняют санкции», - заявил Элвис Аморосо, глава Национального избирательного совета (CNE), в своем заявлении по государственному телевидению.

ЕС призвал Национальный избирательный совет пересмотреть свое решение.

Блок ввел ограничения для венесуэльских чиновников, включая запрет на поездки, замораживание активов и эмбарго на поставки оружия из-за ухудшения демократии, верховенства закона и прав человека.

ЕС временно снял санкции с четырех чиновников, связанных с избирательным органом, включая Аморосо, чтобы способствовать свободным и справедливым выборам 28 июля.

Однако вскоре после этого контролируемый правительством законодательный орган одобрил меру, требующую от CNE отозвать приглашение наблюдателей за выборами ЕС, что привело к принятию решения во вторник.