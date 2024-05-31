Дональда Трампа признали виновным в фальсификации деловой документации

Осуждение Трампа по 34 пунктам обвинения возмутило многих сторонников бывшего президента США, некоторые из которых призвали к насилию в отношении присяжных, судье по делу, судье Хуану Мерчану или даже к гражданской войне.

На ряде протрамповских веб-сайтов были опубликованы посты, содержащие завуалированные и не очень завуалированные упоминания о вооруженном восстании.

Некоторые наблюдатели в США выразили обеспокоенность тем, что призыв Трампа к некоторым экстремистским элементам может привести к тому, что они перейдут к насилию.

Сам Трамп подогрел негодование своих сторонников своими комментариями, которые он сам сделал после вынесения приговора, назвав судей и прокуроров инструментами администрации Байдена, намеревающейся помешать его заявке на пост в Белом доме.

«Это был позор; это был сфальсифицированный судебный процесс, проведенный противоречивым судьей, который был коррумпирован», — заявил Трамп журналистам после выслушивания решения суда.

В законодательстве США нет положений о том, что осужденный преступник не может баллотироваться или стать президентом, а это означает, что Трамп теоретически все еще может занять высший пост еще раз после приговора, вынесенного в четверг.