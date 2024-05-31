Как ГК ФСК масштабирует свой девелоперский опыт на всю страну

Один из крупнейших частных девелоперов России – ГК ФСК – основана в 2005 г. Обладает высоким кредитным рейтингом, входит в число системообразующих компаний страны.

Основатель, основной акционер и президент ГК ФСК – Владимир Воронин, предприниматель, представитель династии строителей с соответствующим профильным образованием, а также общественный деятель и меценат (является партнером–попечителем музея Русского Импрессионизма в Москве).

В Группе работает более 20 000 сотрудников, а ее общая выручка за 2023 год превысила 262 млрд руб. Специализация ГК ФСК – строительство жилой и коммерческой недвижимости, социально-транспортной инфраструктуры и объектов энергетики.

В разное время ее состав вошли ведущие промышленные и высокотехнологичные предприятия:

– МСУ-1;

– ФСК Family (бывш. KASKAD Family), ФСК Регион, ФСК Северо-Запад, ФСК Калуга;

– Partner Group, Первый ДСК, ООО «Органические кислоты»;

– LARTA GLASS (включает в себя российские активы лидеров по производству листового стекла Gardian Glass и Pilkington Glass);

– ГК STIS (производство стеклопакетов);

– Larta Minerals комбинаты и заводы по добыче и переработке кварцевого песка и глины (бывшие российские активы компании Sibelko);

– ГК Filanco (IT и телеком).

Развитие производства строительных материалов позволило ГК ФСК расширить возможности до полного цикла девелопмента, подразумевающего и расширение географии проектов компании. Так, с 2008 ГК ФСК начала работу в Калуге и Калужской области. Застройщик ввел в эксплуатацию несколько жилых комплексов и ставший архитектурной достопримечательностью отель Four Points by Sheraton Kaluga.

С 2022 года компания участвует в проектах застройки на Дальнем Востоке (Владивосток, Хабаровск, Благовещенск), с ежегодными инвестициями в 50 млрд рублей до 2030 года. Во Владивостоке входящая в состав ГК ФСК компания «ФСК Регион» реализует многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса «Флагман».

В 2023 году «ФСК Регион» объявила и о выходе на строительный рынок Татарстана, начав реализацию жилого комплекса комфорт-класса «Форест» на 2000 квартир в Зеленодольском районе Республики.

Для ГК ФСК высокое качество строительства является стандартом в любом регионе, и компания планирует продолжать активное развитие, реализуя проекты по всей стране.