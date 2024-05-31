Ким Чен Ын приказал провести учения с использованием «сверхбольших ракетных систем залпового огня»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал и провел демонстрационные учения по использованию «сверхбольших ракетных систем залпового огня», нацеленных на Южную Корею, сообщило в пятницу официальное Центральное информационное агентство Кореи.

Отчет об учениях последовал за запуском Северной Кореей более 10 предполагаемых баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря в четверг, всего через несколько дней после неудачного запуска спутниковой ракеты Пхеньяном.

ЦТАК не уточнил, когда именно произошла «силовая демонстрационная стрельба» подразделений сверхбольших реактивных систем залпового огня. Пхеньян утверждает, что его сверхбольшие реактивные системы залпового огня способны нести тактические ядерные боеголовки.

По сообщению ЦТАК, они поразили цель на острове в 365 километрах от него.

Целью учений было показать, что Северная Корея «без колебаний осуществит упреждающую атаку, ссылаясь на право на самооборону», добавило информационное агентство.