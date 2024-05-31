Лето 2024 года обещает быть настоящим испытанием для россиян

Согласно прогнозам метеорологов, нас ожидает не только утомительная жара, но и целый ряд аномальных погодных явлений, которые могут стать серьезным вызовом для нас, сообщает портал "Про город".

Чего стоит ждать летом 2024 года - жары, дождей и града? Один из основных факторов, влияющих на погоду летом, - изменение температуры поверхностных вод Тихого океана. Эксперты отмечают, что Эль-Ниньо, известное явление, достигнет своей максимальной интенсивности, что приведет к общему повышению температуры на земле.

По прогнозам ученых, летом в регионах России, таких как Москва, Тверь, Рязань и Санкт-Петербург, ожидаются аномальные температуры, превышающие 30 градусов. Однако не стоит расслабляться, потому что погода может резко измениться в середине лета. Ученые предупреждают о проливных дождях и похолодании, что может серьезно затронуть планы отпуска и путешествий в июле.

Лето 2024 года обещает быть насыщенным и полным неожиданных событий. Жителям и гостям России стоит быть начеку, так как август обещает стать еще более непредсказуемым и нестабильным. Ураганы, грозы и град будут часто посещать не только юг страны, но и центральные и другие регионы. Поэтому необходимо принимать все меры предосторожности, внимательно отслеживать прогнозы погоды и быть готовыми к любым переменам.