Си Цзиньпин призвал активизировать усилия по построению китайско-арабского содружества

Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг призвал Китай и арабские государства углублять сотрудничество и активизировать строительство китайско-арабского сообщества с общим будущим.

Си Цзиньпин сделал это заявление в программной речи на церемонии открытия 10-й министерской конференции Форума сотрудничества Китая и арабских государств (CASCF).

Китайско-арабские отношения с начала нового столетия продолжают достигать новых высот. На первом саммите Китай-арабские государства в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в декабре 2022 года Китай и арабские государства договорились построить китайско-арабское сообщество с общим будущим в новую эпоху.

Си Цзиньпин заявил, что Китай удовлетворен прогрессом, достигнутым в реализации итогов первого саммита Китай-арабские государства. Китай будет работать с арабской стороной над повышением роли саммита в обеспечении стратегического руководства для дальнейшего «скачного роста» китайско-арабских отношений.

Си Цзиньпин объявил, что в 2026 году Китай проведет второй саммит Китай-арабские государства, который станет еще одной вехой в китайско-арабских отношениях.

Поскольку изменения, невиданные за столетие, быстро разворачиваются по всему миру, и Китай, и арабские государства стремятся выполнить свои исторические миссии национального возрождения и ускорения национального развития. По словам Си Цзиньпина, построение китайско-арабского сообщества с общим будущим является убедительным заявлением об общем стремлении к новой эре китайско-арабских отношений и лучшему будущему для мира.