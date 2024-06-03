Иран: бывший президент Ахмадинежад баллотируется на новый срок

Бывший придерживающийся жесткой линии президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в воскресенье зарегистрировался в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах, сообщают иранские СМИ.

В течение двух президентских сроков с 2005 по 2013 год он был известен своими резко враждебными по отношению к Израилю заявлениями , даже отрицая Холокост и призывая к разрушению еврейского государства.

Поскольку регистрация должна завершиться во вторник, около 20 кандидатов уже записали свои имена, сообщило государственное радио.

Затем в течение следующих 10 дней Совет стражей страны, состоящий из священнослужителей и экспертов по правовым вопросам, должен решить, какие кандидаты будут допущены.

В прошлом принимались только кандидаты, которых считали лояльными к системе страны, а заявка Ахмадинежада баллотироваться в 2021 году была отклонена властями.