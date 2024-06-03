Катар, Египет и США пытаются заручиться поддержкой последнего предложения Джо Байдена о перемирии

На выходных посредники из США попытались убедить Израиль и ХАМАС подписаться под новым предложением о прекращении огня в секторе Газа обнародованным президентом США Джо Байденом в пятницу. Байден представил этот план как изначально израильский хотя с тех пор правительство Израиля выступило с критикой некоторых деталей.

Тем не менее, высокопоставленные американские чиновники заявили, что они уверены в согласии Израиля, если ХАМАС подпишется. "Это было предложение Израиля. Мы вполне ожидаем, что если ХАМАС согласится на это предложение как им было передано, на предложение Израиля тогда Израиль скажет "да", заявил в воскресенье в интервью газете официальный представитель национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Переговоры о прекращении огня продолжаются уже несколько месяцев при посредничестве в первую очередь Египта, Катара и США но ни одно из этих усилий не принесло плодов после недельной паузы в боевых действиях в ноябре, когда израильские заложники были обменены на палестинских пленных.