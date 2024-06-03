Мексика избирает первую женщину-президента

Мексиканцы проголосовали за нового президента на выборах, которые стали важной вехой.

Впервые в истории страны в предвыборной гонке приняли участие две женщины-кандидаты: Клаудия Шейнбаум (вверху) от правящей партии Морена и Сочитль Гальвез от оппозиционного альянса.

Первые официальные результаты показывают, что Клаудия Шейнбаум, кандидат от левой популистской партии Морена, одержала убедительную победу. Внучка еврейских иммигрантов из Литвы, Шейнбаум — опытный политик, занимавший пост мэра Мехико . Поддержка ее партии значительно выросла за последние годы, и в настоящее время Морена занимает около двух третей из 32 постов мэра Мексики.

Шейнбаум также пользуется поддержкой нынешнего президента Мексики и лидера партии Морена Андреса Лопеса Обрадора , который остается широко популярным. Однако он не имеет права баллотироваться, поскольку конституция ограничивает срок полномочий президента одним шестилетним сроком.