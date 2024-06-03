Наводнение в Германии: Шольц собирается посетить наиболее пострадавшие районы

Баварский город Регенсбург объявил чрезвычайное положение после того, как уровень воды в реке Дунай достиг 5,8 метра (19 футов).

По данным Баварской информационной службы о наводнениях, уровень реки продолжал подниматься , достигнув 5,9 метра в Регенсбурге к 7 часам утра по местному времени (05:00 UTC/GMT).

Во вторник на прошлой неделе средний уровень там составлял около 2,7 метра.

Регенсбург, расположенный к северу от Мюнхена, стал последним из нескольких городов Баварии, объявившим чрезвычайное положение после нескольких дней непрекращающихся дождей.

После наводнения на обширных территориях Баварии и Баден-Вюртемберга канцлер Германии Олаф Шольц и федеральный министр внутренних дел Нанси Фазер (оба СДПГ) собираются посетить некоторые из затопленных районов.

Вместе с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером и министром внутренних дел Йоахимом Херрманном (оба - ХСС) Шольц и Фазер оценят текущую ситуацию и поговорят со службами экстренной помощи. Ожидается, что с канцлером также встретится президент Федерального агентства технической помощи Сабина Лакнер.