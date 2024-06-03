Зеленский просит поддержки "мирного саммита"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на конференции по безопасности «Шангри-Ла Диалог» в Сингапуре, призвав представителей министерства обороны поехать на предстоящую конференцию в Швейцарии по прекращению войны России с Украиной.

В своем обращении Зеленский заявил, что он «разочарован» тем, что некоторые мировые лидеры еще не подтвердили свое участие в конференции, которая состоится примерно через две недели.

Он не упомянул какие-либо конкретные страны, но Китай, считающийся ключевым игроком и самым важным союзником России, пока не заявил, что будет присутствовать на конференции.

Министр обороны США Ллойд Остин "подтвердил приверженность США сохранению решительной поддержки" Украины во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на конференции по безопасности в Сингапуре, сообщил представитель Пентагона.

«Два лидера пообещали и дальше укреплять стратегическое оборонное партнерство между Соединенными Штатами и Украиной», — сказал чиновник в комментариях, опубликованных информационным агентством Reuters.