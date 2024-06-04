Китайский космический корабль стартовал с обратной стороны Луны

Китайский лунный космический корабль начал свое путешествие обратно на Землю после сбора образцов с обратной стороны Луны , сообщило во вторник космическое агентство страны.

Национальное космическое управление Китая (CNSA) сообщило , что перед взлетом взлетный модуль зонда «Чанъэ-6» развернул китайский флаг.

Корабль стал первым в истории, успешно взлетевшим с обратной стороны Луны.

Миссия проводится в то время, когда Китай продвигает свою космическую программу, стремясь отправить человека на Луну до конца этого десятилетия.

Считается, что так называемая темная сторона Луны, невидимая с Земли, имеет большой потенциал для исследований, поскольку ее кратеры меньше покрыты древними потоками лавы, чем ближняя сторона.

Ученые говорят, что материал, собранный с обратной стороны Луны, может помочь в изучении того, как она образовалась.