Новое правительство Португалии ужесточает иммиграционные правила

В понедельник Португалия отменила ключевую миграционную политику, поскольку она направлена ​​на ограничение числа вновь прибывающих.

Изменения положили конец правилу, которое позволяло мигрантам из стран, не входящих в ЕС, переезжать в Португалию без трудового договора, а затем запрашивать вид на жительство после годовой выплаты социального обеспечения.

Теперь мигрантам перед переездом в страну потребуется заключить трудовой договор.

Португалия имеет один из самых открытых иммиграционных режимов в Европе, но страна стала свидетелем политического сдвига в сторону правого крыла , при этом пограничные ограничения являются ключевым вопросом.

Новоизбранный премьер-министр Луис Монтенегро заявил, что хочет «положить конец… чрезмерным злоупотреблениям» приемом мигрантов.