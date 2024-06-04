«Сотрудница» Пригожина распространяет фейковую новость о создании клона «Патриота»

Ксения Кацман заявила федеральным СМИ о намерении журналистов из информационного пула Евгения Пригожина запустить новый военный медиахолдинг. Однако экс-сотрудники «Патриота», работавшие с лидером «вагнеров», такую коллегу не признают.

Несколько федеральных СМИ сообщили о создании нового военного медиахолдинга от основательницы новостного сайта «Рустрибуна» Ксении Кацман. По её словам, проект объединит бывших журналистов из информационного пула ЧВК «Вагнер».

«Уверена, что это поможет ЧВК «Вагнер» сделать информационную работу более эффективной и качественной», — заявила Кацман RTVI.

Порталу Nеws.ru Кацман сообщила, что накануне Марша справедливости, вечером 23 июня 2023 года, она получила сообщение от коллег: «Разминаем пальчики». Однако сотрудники медиахолдинга «Патриот» Евгения Пригожина не помнят Ксению Кацман в своих рядах, сообщает Runews24 со ссылкой на телеграм-канал «Ротонда».

Экс-сотрудники офиса Евгения Пригожина полагают, что основательница «Рустрибуны» историей о причастности к легендарному ЧВК «Вагнер» решила привлечь к себе внимание. Кстати, по сведениям реальных сотрудников патриотического медиахолдинга Евгения Пригожина, рассылок с сообщением про пальчики также никто не видел, как и саму Ксению Кацман.

Отмечается, что Ксения Кацман возглавила «Рустрибуну» в июне 2023 года. Информация о деятельности Евгения Пригожина там печаталась в последний раз в мае прошлого года. Причём подобные публикации в то время делали десятки малоизвестных сайтов. Предположительно, размещение статей о деятельности Евгения Пригожина было заказным.