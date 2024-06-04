Украина: Зеленский продвигает мирный саммит на Филиппинах

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Филиппины во время редкого визита в Азию, чтобы пригласить региональных лидеров принять участие в глобальном мирном саммите, который планируется провести в Швейцарии в конце этого месяца.

Зеленский обвинил Россию и Китай в попытках сорвать мирный саммит.

Зеленский встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим в Маниле в понедельник и поблагодарил его за «четкую позицию» его страны по «оккупации Москвой наших территорий». Маркос заверил Зеленского в постоянной поддержке его страны.

Украинский президент поздно вечером в воскресенье отправился в Манилу без предупреждения и под усиленной охраной.

Он совершил поездку из Сингапура, где незапланированно выступил на конференции «Диалог Шангри-Ла».