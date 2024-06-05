Израильские ультраортодоксальные партии поддержали соглашение о прекращении огня

Две ультраортодоксальные еврейские политические партии, входящие в коалицию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, выразили поддержку соглашению о прекращении огня, которое было объявлено президентом США Джо Байденом.

Четвертая по величине партия в Кнессете, ШАС, заявила в своем сообщении, что "поддерживает это предложение и призывает премьер-министра и военный кабинет противостоять любому давлению, заключить это соглашение и спасти жизни многих наших братьев и сестер".

Министр жилищного строительства Ицхак Гольдкнопф, лидер организации "Объединенный иудаизм Торы", выразил поддержку семьям заложников, захваченных 7 октября, заявив в социальных сетях, что они готовы рассмотреть любые предложения, способствующие освобождению заложников.

Гольдкнопф подчеркнул, что для них важнее всего ценность человеческой жизни и принцип выкупа пленников, поскольку их жизни находятся в реальной и непосредственной опасности.