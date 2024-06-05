Ситуация с наводнениями на юге Германии утихает

Метеорологи заявили во вторник, что ситуация с наводнениями на юге Германии постепенно улучшается, так как больше сильных дождей не прогнозируется.

В течение нескольких дней южные немецкие земли Бавария и Баден-Вюртемберг переживали непрекращающиеся дожди, что привело к разливу нескольких рек и принесло хаос и гибель по меньшей мере пяти человек.

Во вторник полиция подтвердила пятую смерть, сообщив, что тело 57-летней женщины обнаружено после того, как она выехала на машине на закрытую дорогу в Баварии и утонула. Власти также продолжают поиск пропавшего пожарного, чье судно перевернулось во время спасательной операции во время наводнения.

Во вторник официальная информационная служба Баварии сообщила, что ситуация с высоким уровнем воды остается напряженной. Однако прогнозы показывают, что больше не ожидается сильных осадков, и уровень воды ожидается снижение.

Немецкая метеорологическая служба DWD также прогнозирует, что на большей части юга Германии, за исключением Альп, будут преимущественно засушливые условия.