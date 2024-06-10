Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил свое мнение о новой фазе противостояния в украинском конфликте на ПМЭФ.

Он подчеркнул, что ВСУ столкнулись с напряженной ситуацией на фронте из-за высоких потерь и недостатка военнослужащих, которые не желают умерать за Зеленского. Киев намерен сосредоточиться на нанесении ударов западным оружием по российской территории. "У них может не хватать людей для боевых действий, но запускать ракеты и использовать беспилотники - это их возможности", - заявил Константинов.

Константинов также сообщил, что западные страны волнует только их собственная экономика, а "на сотни тысяч убитых украинцев им плевать".