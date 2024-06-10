Правительство Японии проверяет Honda и Mazda на предмет неправильной сертификации автомобилей

Министерство транспорта Японии проинспектировало штаб-квартиры Honda Motor Co. и Mazda Motor Corp. в понедельник после того, как было обнаружено массовое мошенничество с сертификацией транспортных средств со стороны двух автопроизводителей и трех других компаний.

Toyota Motor Corp., Yamaha Motor Co. и Suzuki Motor Corp. также столкнулись с проверками на местах на прошлой неделе после того, как пять компаний заявили, что испытания на получение сертификатов, необходимых для массового производства, не проводились в соответствии с правительственными спецификациями.

По словам чиновников, после проверок министерство примет решение о введении административных наказаний во избежание повторения ситуации.

Хотя пять компаний заявили, что их автомобили безопасны, последнее нарушение вызывает сомнения в надежности продукции во всей отрасли. Toyota и Mazda остановили производство в общей сложности пяти моделей после того, как министерство заявило, что их сертификаты были получены ненадлежащим образом.

Министерство отменит свой приказ о приостановке поставок, если обнаружит, что затронутые модели соответствуют стандартам безопасности и экологических показателей, но будет призывать компании отзывать автомобили, если автомобили не соответствуют требованиям, заявили чиновники.