Выборы в ЕС: ультраправые добились успехов в Германии и Франции

Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) останется крупнейшей партией в Европейском парламенте, согласно первоначальному прогнозу, поскольку все избирательные участки будут закрыты в воскресенье.

Правоцентристская группировка европейских политических партий, Европейская народная партия (ЕНП), останется крупнейшей партией в Европейском парламенте, согласно последним прогнозам, опубликованным Брюсселем после четырехдневных общеевропейских выборов.

ЕНП может получить 189 мест в 720-местном парламенте, а партия социалистов и демократов (СД), занявшая второе место, может получить 135 мест.

Если результат подтвердится, это повысит шансы Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на посту президента Европейской комиссии, исполнительного органа блока.

"Сегодня хороший день для ЕНП", сказал фон дер Ляйен. "Мы выиграли европейские выборы, друзья мои", добавила она.

По прогнозам, либеральная проевропейская группа «Обнови Европу» получит 83 места, а Европейская группа консерваторов и реформистов (ECR) может получить 72 места.

Правая популистская и евроскептическая Партия идентичности и демократии (ID) имеет шансы получить около 58 мест, за ней следуют 53 места у экологически чистых зеленых.

По прогнозам, левая группировка получит 35 мест, а несвязанные партии, в том числе крайне правая «Альтернатива для Германии», могут получить 45 мест.

Остальные 50 мест, по прогнозам, достанутся независимым и вновь избранным партиям.