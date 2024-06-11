На Кавказе разбился военный самолет СУ-34

Во время тренировочного полета в кавказском регионе Северной Осетии произошла катастрофа российского самолета Су-34, сообщили в Минобороны. По заявлению ведомства, в результате инцидента погибли два человека.

По данным сообщения, самолет упал в горной зоне из-за выявленной технической неисправности.

Министерство также отметило, что сейчас проводится расследование этого происшествия.

Стоит отметить, что 8 июня российские региональные власти заявили о том, что Украина осуществила обстрел военного аэродрома беспилотниками недалеко от города Моздок в Северной Осетии. Это первый случай подобной атаки в регионе, который находится в 800 километрах от линии фронта на Украине, с начала российского вторжения в феврале 2022 года.