Зеленский прибыл в Берлин на конференцию

В Берлин прибыл президент Украины Владимир Зеленский, чтобы принять участие в конференции доноров по восстановлению страны, страдающей от последствий войны. На мероприятии, озаглавленном как «Конференция по восстановлению Украины», соберутся более 2000 представителей из 60 стран, включая как минимум 10 премьер-министров, а также представители частного сектора.

В своем посте на X, бывшем Twitter, Зеленский написал, что с канцлером Шольцем планируют обсудить вопросы оборонной помощи, укрепления ПВО страны и совместного производства вооружений.

"Нашим главным приоритетом стала неотложная необходимость разработки решений для сектора энергетики в условиях российского наступления, заявил лидер Украины Зеленский.

Украинская электроэнергетическая инфраструктура потерпела значительные убытки в результате российских атак, и Киев принял ряд мер по сокращению потребления электроэнергии в стране в последние дни."