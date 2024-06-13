ФРС США сохранила ключевую процентную ставку на уровне выше 5%

Федеральная резервная система США в среду объявила о решении оставить ключевую ставку по кредитам на уровне 5,25-5,50% после двухдневного заседания.

В заявлении отмечается, что согласно прогнозам политиков, в 2024 году планируется лишь одно снижение ставок, в отличие от предыдущего прогноза о трех снижениях.

Несмотря на то, что ФРС отмечает, что экономическая активность продолжает расти на устойчивом уровне, сильно увеличивается число рабочих мест, и безработица остается на стабильно низком уровне, председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что для укрепления уверенности в необходимости изменений политикам "необходимо увидеть больше хороших данных". Инфляция стабильно приближается к отметке в 2%.