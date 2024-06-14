Киноклуб Президентской библиотеке имени Б.Н.Ельцина продолжил традицию знакомить зрителей с новыми работами питерских документалистов. На этот раз в библиотеке состоялся открытый показ нового документально-исторического киноцикла «Боевые знамена Отечества», созданного студией документальных фильмов «Телеинвест» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Эта необычная работа рассказывает о славных страницах ратной истории нашей страны, о подвигах наших предков, для которых честь и достоинство были неотъемлемой частью любви к своей малой родине и к своему Отечеству.

По словам главного научного консультанта киноцикла, доктора исторических наук, заместителя директора Государственного Эрмитажа Г.В.Вилинбахова, подобные проекты крайне актуальны для современного зрителя, нуждающегося в правдивой информации о прошлом страны. И очень ценно, что в представленных сериях речь идет о разных военных баталиях русских воинов, которых всегда вдохновляло развевающееся над головами полковое знамя. Так было и в годы Великой Отечественной и в годы Северной войны, в годы Первой Мировой и Гражданской, во времена русско-турецких войн и в ходе сражений с Наполеоном.

На встрече со зрителями режиссер киноцикла известный документалист Иннокентий Иванов подчеркнул, что участие в съемочном процессе Георгия Вадимовича Вилинбахова трудно переоценить. Он – ведущий в стране специалист по данной теме, недавно вышла в свет его замечательная монография «Знамена России». К тому же Г.В.Вилинбахов - Председатель Геральдического Совета при Президенте Российской Федерации главный герольдмейстер РФ.

Первые телепоказы цикла «Боевые знамена Отечества» прошли на разных телеканалах - ГТРК Луганской народной республики, «Первого республиканского телеканала ДНР», Санкт-Петербург, Теледом.

Примечательно, что киноцикл «Боевые знамена Отечества» доступен в открытом доступе в различных социальных сетях и видеоплатформах, что позволяет любому желающему ознакомиться с этим произведением.