Альбанезе и лидер Китая Ли провели переговоры по восстановлению отношений

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и премьер-министр Китая Ли Цян встретились в понедельник в Канберре, чтобы обсудить вопросы торговли, безопасности и заключенного в тюрьму австралийского писателя.

Ли находится с четырехдневным визитом в страну. Это был первый визит китайского премьера в Австралию за семь лет.

Альбанезе приветствовал «откровенный диалог» со вторым высокопоставленным чиновником Китая, добавив: «Что касается Австралии, мы последовательно выступаем за важность мирного, стабильного и процветающего региона и мира, где страны уважают суверенитет и соблюдают международные законы».

Встреча знаменует собой потепление отношений между двумя странами после того, как Пекин заблокировал австралийский экспорт на сумму 20 миллиардов долларов (18,7 миллиарда евро) на фоне трений с консервативными предшественниками Альбанезе.