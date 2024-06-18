Плата за вход в японский замок Химедзи может увеличиться для иностранных гостей

Мэр Химедзи, западная Япония, заявил, что он рассматривает возможность «четверного» увеличения платы за вход исключительно для иностранных туристов, посещающих замок Химедзи, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, в ответ на рост въездного туризма.

В понедельник городское правительство признало, что мэр Хидэясу Киёмото сделал это заявление накануне на международном симпозиуме в Химедзи, префектура Хёго.

Плата за вход в замок, который также является национальным достоянием, часть деревянной конструкции которого датируется началом 17 века, в настоящее время установлена ​​в размере 1000 иен (6,3 доллара США) для человека в возрасте 18 лет и старше.

«Мы хотели бы взимать около 30 долларов с иностранцев и около 5 долларов с местных жителей», — сказал Киёмото на симпозиуме по культурному наследию и стихийным бедствиям.

Когда его спросили о причине платы в размере 5 долларов, Киёмото в понедельник сказал журналистам, что хочет «не повышать плату за вход для местных жителей».