Эксперт в области IT-технологий рассказала о рисках от киберпреступности

Несовершенства российского законодательства, использование иностранного софта и недостатки в просветительской работе привели к росту числа киберпреступлений в последние годы.

По словам главы МВД Владимира Колокольцева, с 2020 года количество IT-преступлений увеличилось на треть, а общий ущерб с 2023 года превысил 200 млрд рублей. На сегодняшний день Россия входит в топ стран по количеству цифровых нарушений ведь новые технологии рождают и новые вызовы.

Глобальная цифровизация последних лет создает благоприятные условия для преступников нового поколения. С тотальным внедрением онлайн банкингов, покупок и продаж, умных гаджетов и облачных технологий подвергает риску личную информацию и сбережения граждан. Киберпреступники становятся более изощренными, особенно международного характера. При этом методы хищения данных быстро адаптируются к новым методам защиты.

Ситуацию усугубляет низкая цифровая грамотность населения – не все осведомлены о подобных угрозах и становятся легкой мишенью для мошенников. Речь идет в том числе о крупных компаниях, которые не считают нужным уделить должное внимание кибербезопасности. В свою очередь существующее законодательство также не совершенно и имеет «бреши», которыми преступники активно пользуются в том числе для нанесения ущерба репутации. Важно отметить, что в ряде случаев похищенная информация используется во вред самому государству в целях подрыва его стабильности и для шпионажа.

Так, по мнению экономиста, предпринимателя, руководителя мультипродуктовой IT-компании Марии Михайловой использование иностранного софта в нынешних реалиях несет серьезные риски для безопасности. По ее словам, использование иностранных программ и отсутствие контроля за их деятельностью со стороны государства увеличивает риски несанкционированного доступа к данным производителя.

«Иностранные программы могут иметь скрытые уязвимости, которыми могут воспользоваться киберпреступники. Пользователь не может быть уверен, что зарубежные разработчики делают все возможное для обеспечения безопасности своих продуктов. Если ПО или продукт не создавался по российским законам, он не может быть безопасен на 100%», — уточняет Михайлова.

Очевидно, что использование иностранного софта создает не только технические риски, но и политические и экономические угрозы для страны и граждан, а борьба с IT-преступлениями — сложная и длительная задача, которая требует совместных усилий государства, бизнеса и населения.

По мнению Михайловой, ситуацию можно исправить повышением цифровой грамотности населения, переходом на безопасные отечественные софты.

«Переход на наш софт — это не просто модный тренд, а вопрос национальной безопасности. Мы должны понимать, что наша цифровая инфраструктура — стратегический ресурс, который нужно защищать. Отечественные IT-компании готовы предложить конкурентоспособные решения, которые обеспечат безопасность и стабильность работы цифровых систем, а значит безопасность граждан и государства», — резюмирует эксперт.

Сегодня на рынке отечественных IT-продуктов есть достойные аналоги иностранным софтам. Компания RC Group предоставляет на рынок достойные и безопасные решения для разных отраслей бизнеса. Например, приложение RC PAY — клиентский сервис для быстрой оплаты услуг, накопления и использования бонусов, RC Kassa — платформа для приема платежей и управления программами лояльности. Компания «1С» еще один отечественный разработчик программных продуктов для автоматизации управления предприятиями. «Лаборатория Касперского» один из ведущих мировых создателей антивирусных решений также имеет российскую юрисдикцию и другие.

Резюмируя, можно смело сказать – переход на отечественный софт это необходимое условие для обеспечения безопасности в отечественной «цифре» как для населения, так и для государства. И страна обладает всеми инструментами для этого.