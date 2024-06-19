Многие современные люди страдают от различных проблем с опорно– двигательным аппаратом, таких как боли в спине, шее и акромиально- ключичном суставе, нарушение осанки-Остеохондроз, сколиоз и т.п. и в е это взаимосвязано с мышечными блоками и спазмами. Олег Керуб - холистический психотерапевт/ телесно-ориентированный специалист, предлагает инновационный подход к решению этих проблем через мануальную коррекцию тела которая вобрала и соединила в себе различные техники остеопатии, кинезиологии, телесно-ориентированной психотерапии и знания Тибетских мастеров.

Мануальная коррекция тела – это методика, основанная на ручном воздействии на мышцы, суставы и связки для восстановления нормального положения и работы суставно-связочного аппарата и мышечных тканей. Она позволяет устранить не только последствия травм и перенесенных заболеваний, но и предотвратить возникновение новых, в том числе и психо- эмоциональных проблем.

Мануальная коррекция тела объединяют в себе методы традиционной (называемой НЕтрадиционной) медицины.

Мануальная коррекция тела – это комплексный подход к лечению и коррекции различных заболеваний и состояний организма с использованием методов, отличающихся от традиционной медицины. Одним из признанных специалистов в этой области является Олег Керуб.

Олег Керуб – известный специалист в области мануальной коррекции тела. Он объединяет в своей практике методы традиционной и нетрадиционной медицины для достижения оптимальных результатов. В основе его подхода лежит учение о взаимосвязи различных структур организма и их влиянии на общее состояние здоровья.

Одним из методов, которыми пользуется Олег Керуб, является остеопатия. Она основана на ручном воздействии на определенные точки и участки тела с целью восстановления их функционального состояния. Метод позволяет устранить дисбаланс и позволить организму вернуться к здоровому состоянию.

Кроме того, Олег Керуб активно использует миопрессуру в своей практике. Миопрессура способствует болезненных триггерных точек и снятию мышечного напряжения, улучшению кровообращения и лимфатического дренажа, что способствует восстановлению и заживлению тканей.

Мануальная коррекция тела, проводимая Олегом Керубом, оказывает положительное влияние на организм в целом. Этот подход позволяет устранить причину заболевания, а не только симптомы, что обеспечивает долгосрочный и стабильный эффект

Если манипуляция специалиста проведена по всем правилам Искусства, она не может повредить человеку!

В манипуляции с телом, осуществляемой Олегом Керубом, применяются техники, разработанные и отточенные веками опыта и знаний. Специалист использует мягкие и плавные движения, с учетом особенностей тела каждого отдельного пациента. Благодаря этому, манипуляция выполняется безопасно и эффективно, минимизируя риск возможных травм и повреждений.

Одним из главных принципов работы Олега Керуба является осторожность. Специалист предварительно изучает медицинскую историю пациента, анализирует его состояние и учитывает имеющиеся заболевания или проблемы со здоровьем. Это позволяет ему применять индивидуальный подход к каждому человеку и предотвращать возможные осложнения.

Манипуляция проводится с использованием различных техник, включая растяжение, мягкое давление, выпрямление определенных участков тела. Они направлены на устранение блокировок и напряжения в мышцах, зажатость в суставах, возвращение им нормальной функциональности и улучшение общего состояния пациента.

Одной из основных целей мануальной коррекции тела является восстановление психофизического равновесия организма. Когда суставы и мышцы функционируют нормально, улучшается кровообращение и питание каждой клетки, повышается общая жизненная энергия и улучшается самочувствие. Также манипуляция способствует расслаблению и снятию стресса, улучшает сон и повышает уровень концентрации, восстанавливает психо-эмоциональный фон.

Как правило, после манипуляции специалиста больному становится значительно легче. Однако, в некоторых случаях могут возникнуть небольшие побочные эффекты, такие как кратковременные боли, ухудшение самочувствия или легкое недомогание

Позвоночник — главная «несущая конструкция» человеческого тела, он же «главная энергетическая магистраль» организма, и любые непорядки в этой системе могут отразиться на самочувствии, настроении и здоровье человека.

Позвоночник является основной «несущей конструкцией» человеческого тела, а также основной энергетической магистралью организма. Он состоит из множества позвонков, которые соединены между собой суставами и связками. Правильное положение позвоночника обеспечивает правильное функционирование всех органов и систем организма.

Однако в нашей современной жизни мы часто оседаем за компьютерами, проводим много времени в неправильных позах, страдаем от хронического напряжения и стресса. Все это негативно сказывается на состоянии нашего позвоночника. Неправильное положение и работа позвоночного столба может привести к различным проблемам, таким как боли в спине, головные и головокружительные боли, нарушение работы внутренних органов и даже нарушение работы нервной системы.

Олег Керуб – специалист по мануальной коррекции тела и имеет обширный опыт работы с позвоночником. Мануальная коррекция тела – это методика, которая позволяет восстановить правильное положение позвоночника с помощью ручных воздействий на тело. Этот метод основывается на знании анатомии, физиологии, психофизиологии и биомеханике организма, а также на опыте работы.

Олег Керуб использует индивидуальный подход к каждому пациенту, исследуя его позвоночник и определяя точные места, где есть нарушения в его положении. Затем он проводит мягкие и точные ручные манипуляции, иногда они бывают болезненные и зачастую это вынужденные меры, направленные на возврат правильной работы позвоночного столба и его естественного состояния по отношению к организму. Это позволяет устранить боли и дискомфорт, восстановить нормальную работу органов и систем организма, а также улучшить общее самочувствие и настроение.

Мануальная коррекция тела – это безопасная и эффективная методика, которая может быть применена как единичная процедура, так и в рамках комплексного лечения.

Мануальная коррекция тела — это набор методов исправления недугов, в большей степени предназначенных для предупреждения самого «впадения» в нездоровое состояние.

Мануальная коррекция тела Олега Керуба позволяет устранить или снизить болевые симптомы, повысить подвижность суставов, улучшить циркуляцию крови и лимфы, а также восстановить правильную осанку. Он использует такие методы, как остеопатия, прикладная кинезиология, миопрессура растяжка мышц и связок, миопрессура, миофасциальный массаж и другие.

Одним из ключевых преимуществ мануальной коррекции тела является ее безопасность. Метод не требует применения лекарств или хирургического вмешательства, что делает его доступным и безопасным для большинства пациентов. Также важно отметить, что мануальная коррекция тела эффективна в комбинации с другими методами лечения, такими как физиотерапия, массаж и упражнения.

Олег Керуб получил множество положительных отзывов от своих пациентов, которые отмечают значительное улучшение своего здоровья после потолка с ним. Большинство пациентов отмечают снижение боли, улучшение подвижности и общего состояния организма.

Если у вас возникли проблемы со здоровьем и вы ищете безопасный и эффективный способ их устранения, мануальная коррекция тела может стать оптимальным решением

С позвоночником связаны не только очевидно-костные боли (типа «спину ломит», «шея болит» или «нога не ходит») тут страдают разные внутренние органы.

Нарушения в работе позвоночного столба могут приводить не только к болям в области спины, шеи или ног, но и оказывать негативное влияние на работу внутренних органов. Олег Керуб, известный специалист по мануальной коррекции тела, помогает людям справиться с проблемами, связанными с опорой тела, и восстановить функциональность мышц и органов.

Мануальная коррекция тела – это метод, основанный на ручных воздействиях на позвоночник и суставы. Олег Керуб использует различные техники для восстановления работы тела в целом и устранения его деформаций.

Позвоночник играет важную роль в поддержании правильной позы тела и снабжении органов нервными импульсами. Если позвоночник находится в неправильном положении, это может привести к сжатию нервных окончаний и нарушению их нормальной работы. Как результат – возникают проблемы с работой органов, которые получают сигналы от этих нервных окончаний.

Олег Керуб проводит мануальную коррекцию, освобождая нервные окончания от сдавливания и восстанавливая нормальный приток нервных импульсов к органам. Это позволяет телу восстановить его естественные функции и избавиться от связанных с этим проблем.

Благодаря работе Олега Керуба, люди, страдающие от различных заболеваний органов, связанных с позвоночником, обнаруживают заметное улучшение в своем состоянии. Мануальная коррекция тела помогает устранить боли, восстановить подвижность и улучшить общее самочувствие

Олег Керуб устраняет причину и следствие недуга, заложенные в позвоночнике.

Мануальная коррекция тела – это методика, основанная на ручном воздействии на позвоночник и суставы, с целью восстановления их полноценной работы. Олег Керуб в своей практике использует различные техники, такие как остеопатия, хиропрактика, мануальная терапия, миофасциальное расслабление и другие.

Я лечу болезнь не «симптоматически» (устраняя симптомы болезни) — я устраняю причину и следствие недуга, заложенные в позвоночнике.

Однако, Олег Керуб не ограничивается только механическим воздействием на тело. Он исследует и распознает эмоциональные и психологические факторы, которые могут быть связаны с проблемами в позвоночнике. Это позволяет ему лечить не только физические симптомы, но и устранять их корень, что приводит к долгосрочным результатам.

Коррекция позвоночника и суставов, проводимая Олегом Керубом, может помочь в случаях болей в спине, шее и суставах, ограничениях движения, нарушениях осанки, головных болях, мигренях и других проблемах. Нередко оказывается, что именно восстановление нормальной работы позвоночника приводит к улучшению состояния всего организма, так как этот комплексный процесс включает в себя работу с нервной, костной, мышечной и другими системами.

Олег Керуб – специалист, который не только помогает своим клиентам избавиться от проблем в позвоночнике, но и находит корень этих проблем в организме каждого человека. Его подход основан на глубоком понимании и уважении к телу и его самоизлечивающимся способностям

Кто нуждается в услугах костоправа?

Мануальная коррекция тела, выполняемая костоправом, может быть полезна для различных категорий людей. Прежде всего, это полезно для людей, у которых имеются проблемы с позвоночником и опорно-двигательным аппаратом, тех, кто подолгу сидит в офисе за рабочим местом. Также это могут быть люди, у которых были перенесены травмы (например, ушибы, переломы или растяжения), а также люди с хроническими болезнями позвоночника (например, остеохондрозом или сколиозом).

Всем, кто вынужден подолгу «трястись в транспорте» (как водители, так и пассажиры), «Сидячие» работники — оно понятно, посидев скрючившись над столом, «со скрипом» выпрямляешься обратно.

Костоправ также может быть полезен для людей, ведущих сидячий образ жизни и страдающих от болей в спине и шее. Исправление положения позвоночника и суставов помогает разгрузить перегруженные мышцы и снять напряжение, часто возникающее при длительном сидении за компьютером или другой монотонной работе.

Отдельно «те, кто подолгу сидит за клавиатурой, и «тычет в кнопки»». Тут целый комплекс негативных факторов, включая пресловутое «облучение» и «туннельный синдром». Пользователи мио-стимуляторов и некоторых видов тренажеров «улучшающих фигуру».

Дети – еще одна категория людей, которые могут воспользоваться услугами костоправа. Мануальная коррекция тела помогает улучшить осанку и формирование правильной осевой нагрузки у детей, особенно тех, у кого неправильное положение позвоночника наблюдается с детства.

Наконец, спортсмены и люди, активно занимающиеся физической нагрузкой, могут воспользоваться услугами костоправа для профилактики и решения проблем с опорно-двигательным аппаратом. Мануальная коррекция помогает ускорить восстановление после травм, улучшить гибкость и мобильность суставов, а также улучшить координацию движений.

Таким образом, практически каждому, достигшему возраста 30–35 лет рекомендуется хотя бы показаться специалисту, дабы к 50-ти годам не иметь широко известных и весьма распространенных проблем со здоровьем.