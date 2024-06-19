Переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций стран завершились

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приветствовал президента России Владимира Путина в Пхеньяне рано утром в среду.
Путин и Ким встретились на взлетно-посадочной полосе столичного аэропорта, а затем поехали на лимузине в центр города в сопровождении большого полицейского эскорта.
Как описало это на английском языке северокорейское государственное СМИ ЦТАК, в ходе беседы два лидера смогли поделиться своими «сдерживаемыми сокровенными мыслями» и договорились углублять отношения двух стран.
"Ситуация в мире усложняется и быстро меняется", - цитирует
слова Кима российское государственное информационное агентство ТАСС. "В этой ситуации мы намерены и дальше укреплять стратегические контакты с Россией, с российским руководством".
Путин выразил благодарность за поддержку Пхеньяном политики Кремля в Украине.
"Мы высоко ценим вашу последовательную и непоколебимую поддержку российской политики, в том числе на украинском направлении", - цитирует российское государственное информационное агентство РИА слова Путина в начале переговоров с Кимом.