США одобрили продажу Тайваню оружия и дронов

Госдепартамент США и Пентагон заявили во вторник, что правительство одобрило продажу Тайваню различных военных товаров, включая дроны и сопутствующее оборудование, на сумму примерно 360 миллионов долларов (примерно 335 миллионов евро Продажа «поможет повысить безопасность получателя и поможет поддерживать политическую стабильность, военный баланс и экономический прогресс в регионе», заявили в Пентагоне. В продажу входят противопехотные и противоброневые барражирующие боеприпасы Switchblade (на фото вверху статьи), а также дроны ALTIUS 600M-V и сопутствующее оборудование.

Барражирующие боеприпасы называются так из-за их способности ждать и кружить возле цели, прежде чем атаковать в стратегический момент.

Министерство обороны Тайваня выразило благодарность, в частности, за усилия США по увеличению объёмов поставок, пожаловавшись на задержки поставок в недавнем прошлом.